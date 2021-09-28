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Almanya’da genç seçmenler kitle partilerinden uzaklaşıyor

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CDU/CSU bütün yaş gruplarındaki seçmenlerde oy kaybına uğrarken, 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlere kıyasla 70 yaş üstü seçmenlerde yüzde 6 kayıp yaşadı.
Almanya’da genç seçmenler kitle partilerinden uzaklaşıyor

Almanya federal meclis seçimlerinin kazananı Sosyal Demokrat Parti (SPD) olurken, Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlı kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik partileri hezimete uğradı.

CDU/CSU bütün yaş gruplarındaki seçmenlerde oy kaybına uğrarken, 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlere kıyasla 70 yaş üstü seçmenlerde yüzde 6 kayıp yaşadı. SPD ise aynı yaş grubu seçmenlerden 2017'ye göre yüzde 9 daha fazla oy aldı.

Ancak her iki parti de en büyük kaybı genç seçmenlerin oylarında yaşadı. 18-24 yaş arası grupta Birlik partileri yüzde 14, SPD ise yüzde 5 oy kaybına uğradı.

Seçim Araştırma Grubu'na göre bu sonuçlarda Birlik partilerinin imaj kaybı da etkili ancak başbakan adayının da bu sonuçlarda payı var zira Almanların sadece yüzde 29'u Birlik partileri adayı Armin Laschet’in bu göreve uygun olduğunu düşünürken, SPD adayı Olaf Scholz'a duyulan güven yüzde 67 düzeyinde. Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock için ise yüzde 23 seviyesinde bulunuyor.

FDP ve Yeşiller gençlerin partisi

Yeşiller partisi seçimlerde beklendiği kadar iyi sonuç elde edememesinde yaşlı nüfusun payı büyük. Zira 25 yaş altı grupta Yeşiller en popüler parti. En genç seçmen grubunda oyların yüzde 23’ü Yeşiller partisine giderken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 22 oy oranı ile Yeşillerin hemen ardından geldi. FDP ayrıca ilk kez oy veren seçmenlerin yüzde 23'ünden oy alarak bu grupta birinci parti oldu.

Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock ve FDP lideri Christian Lindner

SPD 25 yaş altı seçmen grubundan yüzde 14 oy alırken, Birlik partilerinin oy oranı yüzde 10’da kaldı.

FDP meslic grup başkanı Konstantin Kuhle, genç seçmenler tarafından tercih edilmelerini korona salgını döneminde gençlerin sorunlarını tekrar tekrar dile getirmelerine ve dijitalleşme konusundaki söylemlerine bağladı.

Aynı şekilde 18-39 yaş grubu seçmenlerin yüzde 25'i Yeşiller partisini hükümette görmek istediğini belirtirken, Birlik partileri liderliğinde bir hükümet kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 21’de kaldı. 65 yaş üstü seçmenlerin yarısı SPD liderliğinde bir hükümet kurulmasını istiyor.

70 yaş üzeri Birlik partileri ve SPD'yi tercih etti

Yeşiller partisi en düşük oy oranını 70 yaş üstü grupta elde etti. Bu grupta seçmenlerin sadece yüzde 7’si Yeşiller’e oy verdi. Yeşiller gibi Almanya İçin Alternatif (AfD) (yüzde 6) ve Sol Parti de (yüzde 4) bu yaş grubundan fazla oy alamadı. Birlik partileri bu yaş grubundaki seçmenden yüzde 39, SPD ise yüzde 34 oranında oy aldı.

Bu durum partilerin adaylarına da yansıdı. Birlik partilerinin adaylarının federal meclis adaylarının sadece yüzde 13’ü 30 yaşın altında. Yeşiller partisinde ise neredeyse her dört adaydan biri 30 yaşın altında.

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