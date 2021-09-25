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Almanya’da genel seçimler öncesinde iklim protestoları

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Almanya'da genel seçimlere 2 gün kala iklim protestoları düzenlendi. Birkaç farklı kentte gerçekleştirilen protestolara katılımın en geniş olduğu şehirler başkent Berlin, Köln, Hamburg, Münih ve Freiburg oldu.
Almanya’da genel seçimler öncesinde iklim protestoları

Almanya'da genel seçimlere 2 gün kala iklim protestoları düzenlendi. Birkaç farklı kentte gerçekleştirilen protestolara katılımın en geniş olduğu şehirler başkent Berlin, Köln, Hamburg, Münih ve Freiburg oldu. Fridays for Future kuruluşu tarafından 450 noktada düzenlenen gösterilere on binlerce kişinin katıldığı belirtilirken, Berlin’de İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in (18) de katıldığı Reichstag’ın önüne yapılan gösteriye katılım ise polis tarafından 50 bin, organizatörler tarafından da 100 bin kişi olarak açıklandı.

Köln kentindeki gösterilere çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı aktarıldı.

“İklim adaleti hemen şimdi“, “Herkes iklim için geleceği seçsin“ ve “İklim adaleti için mücadele” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, “İklim adaleti için sesimizi yükseltelim“ ve “Geleceğimiz için mücadele edelim“ sloganları attı.

Köln'de 3 ayrı noktadan yürüyüşe başlayan göstericiler, Deutz Meydanı'nda miting düzenledikten sonra olaysız dağıldı. Öte yandan, polisin gösteri sırasında yoğun önlem aldığı gözlemlendi.

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