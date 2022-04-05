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Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerjide Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da, Ukrayna'dan ithal edilen ayçiçeği yağı ve un yokluğu yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini olumsuz etkiledi.

Ayçiçeği yağının büyük bir bölümünü Ukrayna'dan ithal eden Almanya'da stokların erimesiyle marketlerde yağ bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Un bulmak da güçleşti.

Savaş sebebiyle Ukrayna'dan ürün ithal edemeyen Almanya'da halk büyük marketlere akın ederek yağ ve un stoku yapmaya başladı.

Ürünlerin fiyatları yükselişe geçti

Savaştan önce litresi 1 euronun altında satılan ayçiçeği yağı, bazı marketlerde 5 euroya kadar yükseldi.

Haftanın belirli günlerinde raflarda yerini alan ayçiçeği yağı kısa sürede tükeniyor. Yağ bulamayanlar ise margarine yöneliyor.

Yağ sıkıntısı nedeniyle bazı büyük restoranlar patates kızartmasını menüden çıkardı.

Alman market yetkilileri ise Ukrayna-Rusya savaşının sürmesi halinde tedarik sıkıntısının devam edeceğini belirtiyor.

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