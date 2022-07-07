Almanya’da gündem Türkiye’de ekonomik kriz

Türk Lirası'nın sürekli düşüşü, liralaştırma operasyonları Alman basınında büyük ilgi görüyor. Alman devlet TV’si ARD, Tagesschau (Günebakış) adlı programda, Türkiye'de son dönemde artan enflasyon ve Türk Lirası'ndaki düşüşleri analiz etti.

ARD, “Türk halkı, devlet el uzatır korkusuyla dövizi yastık altında tutuyor. Bankalara güvenmiyor” diye yazdı.

SAMAN ALEVİ GİBİ ÖNLEM

“TL'nin düşüşüne karşı sürekli yeni fikirler üretiliyor” başlığını kullanan ARD, hükümetin faiz artırmamakta direndiğini ve saman alevi yöntemlerle krizi aşmayı umduğunu belirtti.

ARD, “Ülke, kur korumalı mevduatın bedelini ödüyor. Sonra, şirketlerin ihracattan elde ettiklerinin bir kısmını bozdurma ve kredilerde döviz sınırı getirildi” ifadesine yer verdi.

ALMANLAR'IN İŞİNE YARIYOR

ARD'ye konuşan İstanbul'daki Alman- Türk Ticaret Odası'ndan Thilo Pahl, “Bu ortamda yatırım yapmak çok zor. Lira uzun vadede hep baskı altında kalacak ve Türk lirasının değerindeki sürekli değişiklikler, yerel Alman şirketleri için de zorluk. Ama kısa vadede Alman şirketleri bundan yarar sağlayabilir. Türk şirketleri yeni önlemler nedeniyle , döviz rezervlerini nakde çevirdiğinde ve stoklardaki gerekli ana ürünleri satın aldığında, bu işimize yarayacak” dedi.

ARD'nin haberindeki son yorum ise şöyle oldu: Şimdi bile birçok Türk bankalara güvenmiyor ve parayı yastık altında tutuyor.

TÜM BASIN YAZIYOR: YANLIŞ POLİTİKA

Almanya, İsviçre, Avusturya basını da, son gelen enflasyon rakamlarını manşetlerine taşıyor. Türkiye'nin, “kilit faizi” yükseltmemekle enflasyon sarmalına girdiğini belirten Avrupa medyası, sürekli para basmak ve günü kurtarma girişimi şeklindeki önlemlerle bir çözüm olmayacağını vurguluyor.

Medya, yanlış ekonomi politikası yürütüldüğünde ısrar ederken, uzman yorumları ise artık Türkiye'ye yabancı para girişinin pek mümkün olmadığı yönünde.