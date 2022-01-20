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Almanya’da Günlük Vaka Sayısı 133 Bini Geçti

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Almanya'da günlük corona virüsü vaka sayıları katlanarak artıyor... Son 24 saatte 133 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi.
Almanya’da Günlük Vaka Sayısı 133 Bini Geçti

Son günlerde günlük vaka sayısı 100 binlerin üzerinde seyreden Almanya’da yeni bir rekor daha kırıldı…

Ülkede son 24 saatte 133.536 insanda corona virüsü tespit edildi. Son iki gündür rekor kırılan ülkede son günlerde günlük vaka sayısı ilk defa 100 binlerin üzerine çıkmıştı.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede 234 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede haftalık enfeksiyon oranı da her 100.000 kişide 584.4’e yükseldi.

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