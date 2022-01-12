  • BIST 2.071,51
  • Altın 798.60804
  • Dolar 13.7878
  • Euro 15.6761
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

» »
Almanya'da 80 bin 430 vakayla, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi.
Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Almanya'da 80 bin 430 vakayla, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi.

Almanya'da Omicron varyantının hızla artmasının ardından yeni rekor geldi.

Çarşamba günü, 80 bin 430 yeni vaka kaydedildi. Önceki rekor 26 Kasım'da 76 bin ile kırılmıştı.

Almanya'nın enfekte olanların toplam sayısı 7 milyon 661 bin 811. Ölü sayısı da 384 artarak 114 bin 735'e ulaştı.

Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün son rakamlarına göre nüfusun yüzde 75'inden azında en az bir doz COVID-19 aşısı bulunuyor.

Koronavirüs politikasına karar vermede önemli bir ölçüt olan yedi günlük insidans oranı, yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseldi ve önceki gün 387,9'a kıyasla 100 bin kişi başına 407,5 vakaya ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç Savunma Bakanı: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi11 Ocak 2022 Salı 13:43
  • David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü11 Ocak 2022 Salı 11:14
  • Danimarka İstihbarat Şefi Gözaltına Alındı: ABD’ye Gizli Bilgi Sızdırdığı Öne Sürüldü10 Ocak 2022 Pazartesi 22:51
  • Hollanda’da 299 Gün Sonra Hükümet Resmen Kuruldu10 Ocak 2022 Pazartesi 19:10
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sokaktaki Polis Sayısını İkiye Katlamak İstiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 18:43
  • Alman Bakan Faeser: Toplumumuz İçin En Büyük Tehdit, Aşırı Sağcılıktır10 Ocak 2022 Pazartesi 17:56
  • İtalya'da Okullar Salgında Vaka Artışına Rağmen Yeniden Açıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 17:38
  • Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı09 Ocak 2022 Pazar 20:58
  • AB, Nükleer Santrallere 500 Milyar Avroluk Yatırım Öngörüyor09 Ocak 2022 Pazar 17:39
  • Uğur Şahin Ve Özlem Türeci’nin Fotoğraflarının Euro Üzerine Basılmasına Tepki Geldi09 Ocak 2022 Pazar 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti