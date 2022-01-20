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Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

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Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 133 bin 536 vaka ile COVID-19 salgınında günlük en yüksek rakama ulaşıldı.
Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 133 bin 536 vaka ile COVID-19 salgınında günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da toplam vaka sayısı 8 milyon 320 bin 386’ya yükseldi. Son 24 saatte 133 bin 536 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Dün de 112 bin 323 vakanın tespit edildiği ülkede iki gün üst üste salgının başından bu yana rekor yaka sayıları kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 234 artarak 116 bin 315’e yükseldi. 1 milyon 64 bin 200 aktif vakanın bulunduğu ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 638,8 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Lauterbach’tan her gün yüz binlerce vaka uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ZDF televizyonda katılığı bir programda, gerçekçi senaryolara bakıldığında salgındaki bu dalganın şubat ortasında zirve yapacağını belirterek her gün yüz binlerce vakanın tespit edilmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Lauterbach "Bununla bu senaryoların ortaya çıkacağını söylemiyorum ancak bu olasılık yüksek oranda." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerdeki yoğun bakım servislerine bakıldığında bu yüksek vaka sayılarının üstesinden gelebilecek ülkelerin bulunduğunu ancak Almanya’daki durumun farklı olduğunu aktaran Lauterbach, "Almanya'da aşılanmamış çok sayıda yaşlı olduğu için buradaki durum örneğin İtalya, Fransa veya İngiltere'den çok farklı olabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Lauterbach, İngiltere'de 50 yaş üstü aşılanmamış kişi oranının yüzde 1 ile 2 arasında olduğuna işaret ederek "Bunlar bizim yaklaşamayacağımız oranlardır." ifadesini kullandı.

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