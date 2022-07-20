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Almanya’da havaalanı kaosu: “Türkiye’den başvuru gelmedi”

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Almanya’da havalimanlarına geçici sözleşmeyle işçi alımına yönelik Türkiye’den henüz umulan başvuruların gelmediği belirtildi. Krizin Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.
Almanya’da havaalanı kaosu: “Türkiye’den başvuru gelmedi”

Pandemide havayolu şirketleri ve havalimanlarının personel sayılarında kesintiye gitmesi nedeniyle Almanya’daki havalimanlarında yaşanan kaos devam ediyor. Personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuş iptal edilirken uçuşlarda önemli gecikmeler ve bagaj hizmetlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, personel sıkıntısına çare olarak Türkiye’den geçici sözleşmelerle eleman alımı planında pürüzler ortaya çıktı. Die Welt'e konuşan Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, Türkiye’den umulan başvuruların gelmediğini belirterek, bunun da etkisiyle havaalanlarındaki durumun normalleşmesinin Ekim ayını bulabileceğini kaydetti.

GEÇİCİ İSTİHDAM PLANI

Havalimanlarındaki personel eksikliğine geçici çözüm olarak Türkiye ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 2 bine kadar taşeron işçinin sınırlı süreli bir sözleşmeyle Almanya’da istihdam edilmesi planlanmıştı. Hükümet, özellikle bagaj ve check-in işlemlerinde çalıştırılması öngörülen yabancı personel için çalışma ve oturum izin süreçlerinin hızlandırılacağını, ancak adayların yürürlükteki sicil kontrollerine tabi olacağını ve güvenlikten feragat edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, Die Welt’e yaptığı açıklamada Frankfurt Havalimanında çalışmak üzere Türkiye’den herhangi bir başvuru dosyasının kendilerine ulaşmadığını belirtti. Gazete, Berlin, Düsseldorf ve Münih havalimanları için de henüz bir başvuru yapılmadığını kaydetti.

Diğer yandan havacılık sektörünün, işe alımların hızlandırılması için sicil kontrol sürecinin hızlandırılması talebi resmi makamlardan kabul görmedi. Berlin-Brandenburg Havacılık Yüksek Dairesi Sözcüsü, bu kontrol süreçlerinin kolaylaştırılmasının prensipte mümkün olmadığını söyledi. Yurt dışından gelecek personelin başvurularının toplu halde tanınmasının da söz konusu olamayacağı belirtildi.

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