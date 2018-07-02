Almanya'da hükümet krizi büyüyor

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan anlaşmazlık büyüyor. İki kardeş parti arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası istifası gündeme gelen CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in bu kararını Başbakan Merkel'le bugün yapacağı görüşme nedeniyle ertelediği belirtildi. Seehofer ve Merkel'in öğleden sonra Berlin'de görüşmesi bekleniyor.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Hermann (CSU) yaptığı açıklamada dün Münih'te bir araya gelen CSU yönetimi ve eyalet meclis grubunun Seehofer'in Merkel'le görüş ayrılığı yaşadığı sığınmacılara dair planına destek verdiğini söyledi. Hermann yapılan oylamada plana sadece tek bir ret oyunun verildiğini belirtti.

Başbakan Merkel'i eleştiren CSU'lu Federal Meclis Başkan Yardımcısı Hans-Peter Friedrich, Merkel'in, "kendisine en sadık olan müttefikini kurban etmek istemesinin şaşılası bir durum olduğunu" belirtti. Friedrich Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Başbakan Angela Merkel'e çok sayıda öneride bulunduğunu ancak Merkel'in reddettiğini söyledi. Friedrich, "Bu durum Merkel'in Seehofer'in istifasını bilinçli olarak göze aldığı şüphesini güçlendiriyor" diye konuştu.

CDU yönetiminden Merkel'e destek

CDU yönetimi sabah saatlerinde Berlin'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, CDU ve CSU'nun mülteci politikası konusunda uzlaşma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Yönetim açıklamasında, mülteci politikası konusunda CDU'nın aynı hedefleri izlediğini belirterek, "Almanya'ya göçü düzenlemek, yönetmek ve sınırlandırmak istiyoruz" denildi. CDU yönetimi dün de Merkel'e izlediği mülteci politikasında destek verdiğini kaydetmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yönetim kurulu üyelerinden Elmar Brok CDU ve CSU arasındaki gerilimin SPD ile koalisyonu da tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Brok CDU ve CSU'nun bir kırılma yaşamamak için hareket alanlarının bulunduğunu ifade etti. Brok, "Başbakan Merkel'in hedeflediği mülteci politikasına Avrupa genelinde çözüm bulunmasına Seehofer'in birçok önerisi de entegre edilebilir. Ancak Seehofer'in mülteci politikası bire bir uygulanırsa, o zaman SPD ile bir kırılma yaşanabilir. SPD bunu kabul etmeyecektir" dedi.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner yönetimin Başbakan Merkel'i CSU ile yaşanan gerginlikte desteklediğini söylerken, CDU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann Merkel ve Seehofer'i acilen birbirlerine karşı adım atmaya çağırdı. Alman ikinci televizyon kanalına konuşan Linnemann, "Bu demokrasi. Her ikisi de harekete geçmek zorunda" dedi.

SPD de mülteci planı için toplandı

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerinin koordinasyonundan sorumlu üyesi Carsten Schneider ise CDU-CSU görüş ayrılığına tepki gösterdi. Her iki partiyi kıyaslayan Schneider, "CSU otoriter kapalı bir devlet modeli, CDU ise daha açık, demokratik ve dünyaya bağlı bir parti" dedi. Schneider, "SPD için CSU sadece dünyaya açık ve Avrupa yanlısı kaldığı sürece bir koalisyon partneri" diye konuştu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi mülteci politikasını görüşmek üzere Berlin'de bir araya geldi. Yönetimin beş maddelik plan üzerinde uzlaşma sağlaması bekleniyor. Planda İçişleri Bakanı Seehofer'in istediği, sığınmacıların sınırlarda reddedilmesini öngören ulusal bir politikaya karşı çıkılıyor.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise CSU lideri Seehofer'i istifaya çağırdı. Hofreiter Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Seehofer artık ciddiye alınamaz. Bu ülke için sorumluluğu söz konusu olduğunda ihmalkar ve bencil davranan biri, bakanlık görevini artık sorumluluk sahibi biçimde yerine getiremez" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de CSU yönetimini eleştirdi. Lindner CSU'yu "sorumsuz" diye nitelendirerek, partisinin mülteci sorununa Avrupa çapında bir çözüm bulunmasını desteklediğini ancak geçiş döneminde sığınmacıların sınırlardan geri çevrilebileceğini ifade etti.

Anketlere göre Merkel'e destek fazla

RTL ve n-tv televizyonlarının yaptırdığı ankete göre Almanların üçte ikisi Başbakan Merkel'in mülteci sorununa Avrupa Birliği içinde bir çözüm bulunması planını destekliyor. Seehofer'in soruna ulusal bir çözüm bulunması önerisi ise ankete katılan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmenleri arasında destek gördü.

Alman basını dün Seehofer’in mülteci krizi yüzünden içişleri bakanlığı ile CSU genel başkanlığından istifa etmek istediğini yazmıştı. Seehofer'in partisinin pazar günkü yönetim kurulu toplantısında istifasını sunduğu ancak CSU Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrint ve partinin önde gelen isimlerinin Seehofer’i bu karardan vazgeçirmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Görüş ayrılığının nedeni ne?

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Seehofer arasında bir süredir mülteci ve iltica politikaları nedeniyle görüş ayrılığı yaşanıyor. Seehofer bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya’ya girişine izin verilmemesini talep ediyor. CSU lideri Avrupa Birliği zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Mülteci sorununa Avrupa düzeyinde çözümü savunan Merkel ise AB zirvesinde alınan kararların CSU’nun taleplerini karşılayacağı görüşünü dile getiriyor. Zirvede dış sınırların daha iyi korunması, AB ülkeleri arasında sığınmacıların hareketinin engellenmesi, denizden kurtarılan sığınmacıların kabul edileceği merkezlerin oluşturulması yönünde kararlar alınmıştı.