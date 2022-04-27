Almanya’da hükümet ve ana muhalefet ‘Ukrayna’ için anlaştı

Almanya'da hükümet ve ana muhalefet, Rusya'nın saldırıları karşısında kendisini savunmasına destek olmak amacıyla Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesini içeren yasa tasarısı üzerinde anlaştı.

Koalisyon hükümetini oluşturan partiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grupları ile ana muhalefet partilerini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, yarın Federal Meclis’te oylamaya sunulacak olan Ukrayna’ya silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması teklifine destek verme konusunda mutabakata vardı.

CDU/CSU, Ukrayna savaşı boyunca verilen mücadelede hükümetin ve muhalefetin birbirleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, yarın Federal Meclis'te yapılacak oylamayla hükümetin teklifini destekleyerek tasarının geçmesine sağlayacaklarını açıkladılar. Tasarının, Almanya’nın NATO savunmasına sunduğu katkıları “tehlikeye sokmadan” atılması talep ediliyor.