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Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor

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"O vakit hemen hemen tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması lazım."
Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor

Almanya Sağlık Sigortaları Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, en geç eylülde herkese ikinci doz aşıyı yaptırma teklifinde bulunulacağını belirterek, "O vakit hemen hemen tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması lazım." dedi.

Tamamen aşı olanların maske takmaya devam etmek isteyip istemediğine kendilerinin karar verebileceğini, ancak bunun bir zorunluluk olmaması gerektiğini ifade eden Gassen, bu şekilde halkın aşı olma isteğinin yüksek tutulabileceğini savundu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wienand Schinnenburg de iki doz aşı olanların temel haklarının kısıtlanması için herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığını belirterek, en fazla maske zorunluğunun devam edebileceğini, diğer tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini aktardı.

Aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesi tartışılıyor

Öte yandan Almanya’da aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesi tartışılıyor.

Almanya Kızılhaç Berlin Eyalet Başkanı Mario Czaja, insanların yüzde 5 ila 10’nun aşı merkezlerinde ikinci aşı için aldığı randevularını iptal etmeyerek gitmediğini söyledi.

Czaja, böylelikle personelin ve aşının boş yere bekletildiğini ve bunun gereksiz maliyetlere neden olduğunu belirterek, bu şekilde davranın insanların dayanışma içinde hareket etmediğini söyledi.

Randevularını iptal etmeyip gitmeyenlere 25 ila 30 avro arasında para ceza verilmesini öneren Czaja, ancak bu cezanın da hiçbir şekilde personel ve aşı masraflarını karşılamayacağını kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Thorsten Frei da aşı randevusunu iptal etmeyip gitmemenin sadece saygısızlık değil, aynı zamanda aşı olmayı bekleyenlerin yüzüne atılmış bir tokat olduğunu belirtti.

Frei, bu nedenle aşı randevusunu iptal etmeyerek gitmeyenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti.

CDU Genel Başkanı Armin Laschet ise aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesine karşı çıkarak "Dayanışma, ceza verilerek sağlanmaz.” ifadesini kullandı.

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