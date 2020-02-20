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Almanya'da İki Kafeye Silahlı Saldırı: 11 Ölü

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Almanya'da İki Kafeye Silahlı Saldırı: 11 Ölü
Almanya'da İki Kafeye Silahlı Saldırı: 11 Ölü

Almanya’nın Hanau kentinde iki farklı kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda11 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

Bu arada, 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanmasına çalışıldığı belirtilerek, olayın görgü tanıklarının polisin 06181 100-123 numaralı telefonunu arayarak bilgi vermeleri de istendi.

Offenbach Emniyeti Basın Sözcüsü TRT’ye açıklama yaptı. Açıklamaya göre, saldırıya uğrayan 2 kafe farklı kişilere ait ama saldırganlar aynı.

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