Almanya'da iki siyasetçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya'da Yeşillerin eski eş başkanı Cem Özdemir ile Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Twitter hesabından açıklama yapan Özdemir, “Ben iyiyim ve kimse benim için endişelenmesin” derken, virüsle mücadelede yetkililerden gelen talimatlara uyulması ve evde kalınması çağrısında bulundu.
Almanya'da 2 bin 801 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükselirken 31 kişi hayatını kaybetti.
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