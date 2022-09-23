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Almanya’da iklim protestosu

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Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri hükûmetin iklim politikalarını protesto etti.
Almanya’da iklim protestosu

İklim hareketi Fridays for Future tarafından yapılan çağrının ardından Almanya’nın 270 il ve ilçesinde insanlar iklimin daha fazla korunması için gösteriler düzenlendi.

Almanya genelinde yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşlerinde fosil yakıtlara son verilmesi ve yenilenebilir enerjilerin hızla yaygınlaştırılmasının yanı sıra “ulaşımda tutarlı bir değişim” çağrısında bulunuldu.

Göstericiler “İklim krizinin köküne inin” ve “Bu bizim dünyamız”, “iklim için 1,5 derece” yazılı pankartlar taşıdılar.

Gösterilerde iklimin koruması için Alman hükumetinin 100 milyar avro fon ayırması istendi. 

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