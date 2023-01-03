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Almanya'da ilaç sıkıntısı uzun süre daha devam edebilir

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Almanya'da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu, ülke genelindeki eczaneleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Almanya'da ilaç sıkıntısı uzun süre daha devam edebilir

Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesinde görev yapan eczacı Meryem Coşkun, ülke genelinde birçok ilaçta görülen tedarik sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Coşkun, "Son aylarda, özellikle 3-4 aydır, ilaç temini konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü, çocuk antibiyotikleri ve mide koruyucu gibi ilaçların temininde büyük sıkıntı mevcut. İlaç kıtlığının uzun süre daha devam edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tedarik zincirindeki sorun, koronavirüs, ham madde temini

Küresel tedarik zincirindeki olumsuzluklar ve COVID-19 salgınının, ilaç ham maddesi temininde sorunlara neden olduğunu aktaran Coşkun, "İlaçta ham madde sıkıntısı Almanya'yı çok etkiledi. İlaç yetiştirilemiyor, depolarda da ilaç yok." dedi.

Coşkun, "Müşteri, '5 çocuğum var' diyor, 5 tane ilaç istiyor. Bu şekildeki talepleri karşılayamıyoruz ancak başkalarının da ilaç temin edebilmesi için bu ilaçları sınırlı şekilde verebiliyoruz." diye konuştu.

Mesleğe başladıktan bu yana böyle bir sıkıntıyı yaşamadığını vurgulayan Coşkun, "Bazen olmayan ilacın muadilini veriyorduk ama şimdi o da yok." ifadesini kullandı.

Coşkun, Almanya'da ilaç üretiminin artırılması durumunda sorunların çözülebileceğine işaret ederek "Ancak fiyatlar daha da pahalılaşabilir. İnsanlar artık ücrete bile bakmıyor yeter ki ilaç olsun ne bulurlarsa almak istiyorlar. Umuyoruz ki bu sorun yakın zamanda çözülür." dedi.

Çin ve Hindistan'dan ilaçların gelmemesi

Almanya'daki ilaçların yaklaşık yüzde 80'i Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen muadil ilaçlardan oluşuyor.

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü, bulunamayan ilaçların antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçları, ağrı kesiciler olduğunu açıklamış, tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni olarak Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ilaçların gelmemesini göstermişti.

Halka, "ecza dolaplarındaki ilaçları paylaşmaları" çağrısı

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkati çekmiş ve halkı "imece usulüyle birbirine yardım etmeye" çağırmıştı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine dikkati çeken Reinhardt, "Sağlıklıysanız stokta bulunan ilaçları hasta olanlara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür 'bitpazarı tarzı' bir oluşuma ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

İlaç sıkıntısının, sağlık sigortalarının daha fazla ödeme yapmasıyla çözülmesi hedefleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedefliyor.

Almanya'da patenti olmayan ilaçların sabit fiyatlarla satıldığını vurgulayan Lauterbach, bu ilaçların, daha yüksek fiyatlardan satılması için sabit fiyat uygulamasından çıkarmak ve fiyat düzenlemesine gitmek gerektiğine işaret etmişti.

Lauterbach, "Sağlık sigortalarına bu sabit fiyatın üzerinden yüzde 50 daha fazla ödeme yapmaları talimatı verilecek. Böylelikle şu anda Hollanda'da satılan ilaçlar, tekrar Almanya'da satılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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