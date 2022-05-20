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Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

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Almanya'da ilk maymun çiçeği vakasının, Bavyera eyaletinde tespit edildiği bildirildi.
Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Alman Ordusunun Münih kentindeki Mikrobiyoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta Almanya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak tespit edildiği belirtildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın, Brezilya kökenli 26 yaşındaki bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu kişinin Portekiz ardından İspanya üzerinden Almanya’ya geldiği aktarılan açıklamada, daha önce Düsseldorf ve Frankfurt kentlerinde bulunan hastanın bir buçuk haftadır Münih'te kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanın Münih’teki Schwabig Hastanesinde izolasyona alındığı kaydedildi.

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de Bakanlığın konuyla ilgili hastane ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile yakın temasta olduğunu belirterek hastanın temas ettiği kişilerin tespit edilmeye devam edildiğini ve bu kişilerin belirtiler, hijyen önlemleri ve bulaşma yollarına ilişkin bilgilendirileceğini aktardı.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edildiği açıklanmıştı.

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