  • BIST 98.171
  • Altın 384,976
  • Dolar 6,9938
  • Euro 7,5685
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay

» »
Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının klinik araştırması için onay verildi. Alman BionTech firması 200 gönüllü üzerinde test yapacak.
Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay

Yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı Almanya'da geliştirilen bir aşı için klinik deney yapma izni verildi. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşı ve biyotıptan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada, geliştilen etken maddenin insanlar üzerinde denenmesi izninin Mainz merkezli araştırma şirketi BioNTech'e verildiğini duyurdu.

PEI'in açıklamasında "Almanya ve Almanya'da dışındaki toplumlar için insan üzerinde deney yapılması koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı bulunması konusunda önemli bir mihenk taşıdır" denildi.

Söz konusu aşı, ilaç şirketi Pfizer ile Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucu ve yöneticileri arasında olduğu BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Aşıyı geliştiren Mainz merkezli BioNTech şirketinin yönetim kurulu başkanı Dr. Uğur Şahin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Almanya'da klinik öncesi deneyleri tamamladığımız için mutluyuz ve insanlar üzerinde ilk deneyimlere beklenenden çok daha hızlı başlayabiliriz" dedi.

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada aşının 18 ila 55 yaş arasında 200 sağlıklı gönüllü üzerinde deneneceği belirtildi.

PEI, klinik deney süresinin 3 ila 5 ay sürmesini bekliyor. Araştırmada doğru dozajın ve aşının uyumluluğunun klinik deneylerde belirlenmesi hedefleniyor.

Pfizer ile işbirliği yapıyor

Geçen ay ABD'li ilaç üretisi Pfizer ile Alman BioNTech koronavirüse karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yapmıştı. Pfizer ve BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, BioNTech'in "mesajcı RNA"lara dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacağını belirtmişti.

Açıklamada şirketlerin işbirliğinin hemen başlayacağı ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıkları kaydedilmişti. Pfizer ve BioNTech‘in araştırma ve geliştirme için şirketlerin hem ABD hem de Almanya'daki tesislerini kullanacağı açıklandı.

80 aşı projesi yürütülüyor

Koronavirüs ortaya çıkmasından bu yana en az 80 aşı projesinin yürütüldüğü, Çin ve ABD'deki araştırmalarda en az 4 etken maddenin test edildiği bildiriliyor.

PEI Başkanı Klaus Cichutek, bu yıl koronavirüs aşısı için etken madde ile ilgili Almanya'da dört klinik test başlamasının öngörüldüğünü açıkladı. Ancak Cichutek, bu yıl bir aşının halkın kullanımına sunulmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak21 Nisan 2020 Salı 10:49
  • Paris'te halk polisin azınlıklara şiddet uygulamasını protesto etti20 Nisan 2020 Pazartesi 12:00
  • Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?20 Nisan 2020 Pazartesi 10:24
  • Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti19 Nisan 2020 Pazar 17:47
  • İsveçli kamu sağlığı yetkilisi: Sıkı sokağa çıkma kısıtlamasının fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisinden endişeliyiz18 Nisan 2020 Cumartesi 11:37
  • Bulgar AP vekili: Mars'tan da gelseler sığınmacıları kabul etmemeliyiz18 Nisan 2020 Cumartesi 10:28
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin’de Kovid-19’la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu17 Nisan 2020 Cuma 09:34
  • Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı?16 Nisan 2020 Perşembe 20:35
  • Fransa'da amatör lig birincileri şampiyon ilan edildi16 Nisan 2020 Perşembe 17:45
  • Almanya ‘corona’ yasaklarında gevşemeye gidiyor16 Nisan 2020 Perşembe 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti