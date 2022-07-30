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Almanya'da internetteki sohbet gruplarındaki paylaşımlardan dolayı 5 polisin evi arandı

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Almanya'da internetteki sohbet gruplarındaki paylaşımlardan dolayı 5 polisin evi arandı
Almanya'da internetteki sohbet gruplarındaki paylaşımlardan dolayı 5 polisin evi arandı

Almanya’da Frankfurt Emniyet Müdürlüğünde çalışan 5 polisin evi internet üzerindeki sohbet gruplarında yaptıkları paylaşımlardan dolayı arandı.

Frankfurt Savcılığı ve Hessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada, evleri aranan 4 polisten biri hakkında anayasaya aykırı örgütlere ait sembolleri kullanma, 3’ü hakkında da bu bağlamda "görev sırasında cezalandırmayı engelleme" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, aramalar sırasında başka bir polisin de gizliliği ihlal etme şüphesi nedeniyle evinin arandığı kaydedildi.

Açıklamada söz konusu polislerin görevden uzaklaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başka önlemler alınacak

Frankfurt Emniyet Müdürü Steffen Müller de polisler hakkında başka disiplin önlemlerinin alınmasının incelendiğini aktardı.

Mevcut bilgilere göre amirlerin de bu olaylara dahil olduğu bilgisini paylaşarak bunların sorumluklarını yerine getirmek yerine görevlerini, yanlış davranışları örtbas etmek için istismar ettiğine ilişkin iddiaların çok ciddi olduğunu ifade eden Müller, bu tip davranışları kabul edilmez bulduğunu kaydetti.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünde çalışan polislerin daha önceki yıllarda da internet üzerindeki sohbet gruplarında aşırı sağcı içerik paylamışında bulunduklarına ilişkin skandallar ortaya çıkmış ve çok sayıda polis hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sırasında polislerin cep telefonlarına el konulmuştu. Ayrıca Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi'nin (SEK) lağvedildiği duyurulmuştu.

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