  • BIST 1.825,32
  • Altın 724,59
  • Dolar 12,6547
  • Euro 14,1845
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Almanya’da kabine yüzde 90 tamam

» »
Almanya’da hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Liberal Parti (FDP) büyük oranda anlaştı.
Almanya’da kabine yüzde 90 tamam

Almanya’da hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Liberal Parti (FDP) büyük oranda anlaştı.

Dün gece yarısından sonraya kadar sarkan görüşmelerde, üç partinin lider kadroları çalıştı, son şeklini vermeye çok yaklaştı.

Bugün yerel saat ile 11.30 civarında yapılması gereken toplantı, son kalan noktaların da tamamlanması için öğleden sonraya ertelendi. Alman basını ve kamuoyu bugün öğleden sonra, SPD lideri Olaf Scholz'un başkanlığındaki yeni hükümetin açıklanmasını bekliyor.

CEM ÖZDEMİR, ÇOK İSTEDİ AMA…

Yeni hükümette yabancı kökenli bakan olmaması dikkat çekti. Seçimden sonra Alman haç nişanıyla fotoğrafları yayınlanan Cem Özdemir de hükümete alınmamış görünüyor.

Güven oylaması, 7 veya 8 Aralık'ta gerçekleşecek… Önce üç partinin kurulları, koalisyon protokolünü onaylayacak. Son dakikaya kadar bir değişiklik olmazsa sızan bilgilere göre hükümette, bakanlıkların büyük ihtimalle şu şekilde dağılması bekleniyor.

Başbakan (SPD): Olaf Scholz

Maliye Bakanı (Liberaller): Christien Lindner

Ekonomi ve İklim (Yeşiller): Robert Habeck

Dışişleri (Yeşiller): Annalena Baerbock

İçişleri (SPD): Christine Lambrecht

Gelişim ve İmar (SPD):Svenja Schulze’nin adı öne çıkıyor

Sağlık (SPD): Michael Theurer

Çalışma ve Sosyal İşler (SPD): Hubertus Heil

Ulaştırma (Yeşiller): Anton Hofreiter

Savunma (Liberaller): Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Adalet (Liberaller): Volker Wissing veya Marco Buschmann

Çevre/Tarım ve Beslenme (Yeşiller): Kesin olmasa da Steffi Lemke’nin adı öne çıkıyor

Eğitim ve Araştırma (SPD): Klara Geywitz

Aile (Yeşiller): Katrin Göring-Eckardt

Gelişim/Araştırma (SPD): Baerbel Kofler

Devlet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı (SPD): Wolfgang Schmidt

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da nitelikli iş gücü açığı pandemide arttı23 Kasım 2021 Salı 12:42
  • Araştırma: Ev işleri yaşlılıkta sağlıklı kalmayı sağlıyor23 Kasım 2021 Salı 11:35
  • Almanya’da corona virüsü cezaları artırıldı23 Kasım 2021 Salı 10:34
  • Alman bakandan endişe veren açıklama: Ya aşılanacağız ya da öleceğiz23 Kasım 2021 Salı 10:13
  • Almanya'dan Polonya sınırından göçmen alma taleplerine ret23 Kasım 2021 Salı 09:55
  • İtalya'nın Volkan adasında liman bölgesi zehirli gazlar sebebiyle geceleri boşaltılacak22 Kasım 2021 Pazartesi 21:02
  • Belarus-Polonya Sınırındaki 2 Bin Kişi Zorlu Yaşam Şartları Altında Bekliyor22 Kasım 2021 Pazartesi 20:17
  • Almanya Sağlık Bakanı'ndan KORKUNÇ ÖNGÖRÜ! "Kış sonuna kadar..."22 Kasım 2021 Pazartesi 19:46
  • Belçika'da koronavirüs test merkezlerinin kapasiteleri doldu22 Kasım 2021 Pazartesi 15:01
  • İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi22 Kasım 2021 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti