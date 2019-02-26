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Almanya’da kamu emekçileri kitlesel greve hazırlanıyor

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Yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Almanya genelinde kamu emekçileri uyarı grevine gidecek.. Sendikalar yüzde 6 ya da aylık en az 200 avro maaş zammı talep ediyor.
Almanya’da kamu emekçileri kitlesel greve hazırlanıyor

Almanya'da kamu emekçileri toplu sözleşme görüşmeleri öncesi uyarı grevine çıkacak.

Verdi sendikasının paylaştığı bilgilere göre salı ve çarşamba günü Bavyera’dan Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’e, ülkenin dört bir yanında kamu emekçileri bir uyarı grevi ve merkezi eylemler gerçekleştirecek.

Spiegel’de yayımlanan habere göre, yaklaşan toplu sözleşme öncesi tüm Almanya’da kamu emekçileri uyarı grevine gidecek. Berlin’de öğretmenler ve sosyal çalışmacıların, kreş çalışanlarının greve gideceği, acil durumlar haricinde kreş ve okullarda ders yapılmayacağı ifade edildi. Münih ve Bavyera eyaletinde hastane çalışanları yanında, müzelerde, devlet dairelerinde, öğrenci işleri bürolarında, tiyatrolarda iş bırakılacak.

Düsseldorf’ta 8 bin kişinin katılacağı bir eylem yapılacağı, Baden Württemberg eyaletinde ise salı günü psikiyatristlerin grevde olacağı kaydedildi.

Kamu çalışanı temsilcileriyle toplu sözleşmeler için perşembe ve cuma günü masaya oturulacak. Sendikaların yüzde 6 ya da aylık en az 200 euro maaş zammı talebine karşılık görüşmelerden sorumlu Berlin finans senatörü sosyal demokrat Matthias Kollatz bu talebin karşılanmasının mümkün olmadığını iddia ediyor.

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