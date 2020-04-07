  • BIST 94.529
  • Altın 358,256
  • Dolar 6,7320
  • Euro 7,3426
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Almanya'da "karantinadan çıkış raporu": Önce hangi sektör çalışmaya başlamalı, hangi önlemleri uygulamaya devam etmeli?

» »
Almanya'da Koronavirüs tedbiri kapsamındaki kısıtlamalar en az 20 Nisan'a kadar sürecek
Almanya'da "karantinadan çıkış raporu": Önce hangi sektör çalışmaya başlamalı, hangi önlemleri uygulamaya devam etmeli?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 100 bine yaklaştığı Almanya'da bir grup ekonomist, hukukçu ve tıp uzmanı ülkenin salgın karantinasından çıkış sürecine ilişkin rapor hazırladı. Raporda farklı sektörlerin ne koşullarda karantinadan çıkacağına ilişkin öneriler yer aldı. Uzmanlar, uzun bir süre aşı bulunulmayacağını tahmin ederek Koronavirüs salgınına "sürat koşusu gibi değil, maraton gibi" yaklaşılması gerektiğini söyledi. 

Almanya, 20 Nisan'a kadar okulların, restoranların, parkların ve çok sayıda dükkanın kapatılması kararı almıştı. Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine ilişkin henüz net bir tarih verilemeyeceğini söylemişti. 

Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün geçen hafta yayımladığı rapora göre, Koronavirüs için bir aşı ya da tam tedavi yöntemi bulunması için 2021 yılının beklenmesi gerekiyor. Bu nedenle uzmanların Almanya için yaptığı uyarı salgına "sürat koşusu gibi değil, maraton gibi" yaklaşmak gerektiği yönünde.  

Raporda karantinadan çıkış sürecinin bir yandan iyi sağlık hizmeti diğer yanda da gerekli zamanın verilmesiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Raporda "normal hayata dönüş" süreciyle ilgili bazı ipuçları verildi.

Hangi sektörler önce açılacak? 

Almanya hükûmetinin Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ekonomik etkilerini azaltmak için 750 milyar Euro ayırmasına rağmen Ifo Enstitüsü, raporda kısıtlamaların 3 ay sürmesi durumunda Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 20 oranında düşebileceğini tahmin etti.  Ifo, Almanya'nın şimdi de uzmanlar ve kamu temsilcilerinden oluşan bir ekip oluşturarak kısıtlamaların azaltılacağı döneme ilişkin tedbirleri alması gerektiğini belirtti. 

Raporda, telekominikasyon ve otomobil üretimi gibi ekonomiye en çok katkısı olan sektörlere öncelik verilmesi, ailelerin çocuklarını evde bırakamayıp işe dönememeleri ihtimaline karşılık bakım evleri ve okulların da ilk açılan kurumlardan olması gerektiği belirtildi. 

Sağlık ürünleri üreten şirketlerin de hızla açılması gerektiği belirtilirken otel ve restoranların işlemeye başlamasının 'dikkatle ve kontrollü' bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Diskolar ve gece kulüplerinin ise bu dönem için kapalı kalmaya devam etmesi önerildi.

Uzmanlar, kısıtlamaların Almanya genelinde bölgesel olarak da kaldırılabileceğini belirtti. Enfekte olan kişi sayısının daha az olduğu bölgelerin daha hızlı normal hayata geçmesi önerildi. 

"Maske gibi önlemler kurallaştırılabilir"

Raporda bütün "geçiş süreci" boyunca Koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması, hijyen önlemlerinin arttırılması ve bireysel koruma ekipmanlarının kullanılmasına ilişkin yeni kurallar koyulması gerektiği vurgulandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun06 Nisan 2020 Pazartesi 20:15
  • AB'de korona tahvilleri anlaşmazlığı06 Nisan 2020 Pazartesi 20:12
  • Avrupa'da sosyal mesafe kurallarını ilk gevşeten ülke Avusturya olabilir: Önümüzdeki hafta itibarıyla dükkanların açılmaya başlaması planlanıyor06 Nisan 2020 Pazartesi 19:59
  • Koronavirüs: Sokağa çıkma yasağına uymayan İskoçya Başbakanı’nın sağlık konusundaki başdanışmanı istifa etti06 Nisan 2020 Pazartesi 08:10
  • AB Komisyonu Başkanı: Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyaç var05 Nisan 2020 Pazar 19:59
  • Almanya'da genelevler kapandı, sokakta mahsur kalan hayat kadınları devlet desteğine başvuruyor03 Nisan 2020 Cuma 16:38
  • Avrupa Komisyonu:''Acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs Türk toplumuna gelmesi bekleniyor”03 Nisan 2020 Cuma 15:19
  • AB: İtalya ile yeterince dayanışma gösteremedik03 Nisan 2020 Cuma 11:38
  • Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı02 Nisan 2020 Perşembe 21:25
  • Avrupa Komiseri Gentiloni: Hükümetlerin rolü güçleniyor, kriz sonrası otoriter rejimler oluşabilir02 Nisan 2020 Perşembe 21:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti