Almanya'da "karantinadan çıkış raporu": Önce hangi sektör çalışmaya başlamalı, hangi önlemleri uygulamaya devam etmeli?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 100 bine yaklaştığı Almanya'da bir grup ekonomist, hukukçu ve tıp uzmanı ülkenin salgın karantinasından çıkış sürecine ilişkin rapor hazırladı. Raporda farklı sektörlerin ne koşullarda karantinadan çıkacağına ilişkin öneriler yer aldı. Uzmanlar, uzun bir süre aşı bulunulmayacağını tahmin ederek Koronavirüs salgınına "sürat koşusu gibi değil, maraton gibi" yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Almanya, 20 Nisan'a kadar okulların, restoranların, parkların ve çok sayıda dükkanın kapatılması kararı almıştı. Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine ilişkin henüz net bir tarih verilemeyeceğini söylemişti.

Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün geçen hafta yayımladığı rapora göre, Koronavirüs için bir aşı ya da tam tedavi yöntemi bulunması için 2021 yılının beklenmesi gerekiyor. Bu nedenle uzmanların Almanya için yaptığı uyarı salgına "sürat koşusu gibi değil, maraton gibi" yaklaşmak gerektiği yönünde.

Raporda karantinadan çıkış sürecinin bir yandan iyi sağlık hizmeti diğer yanda da gerekli zamanın verilmesiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Raporda "normal hayata dönüş" süreciyle ilgili bazı ipuçları verildi.

Hangi sektörler önce açılacak?

Almanya hükûmetinin Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ekonomik etkilerini azaltmak için 750 milyar Euro ayırmasına rağmen Ifo Enstitüsü, raporda kısıtlamaların 3 ay sürmesi durumunda Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 20 oranında düşebileceğini tahmin etti. Ifo, Almanya'nın şimdi de uzmanlar ve kamu temsilcilerinden oluşan bir ekip oluşturarak kısıtlamaların azaltılacağı döneme ilişkin tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Raporda, telekominikasyon ve otomobil üretimi gibi ekonomiye en çok katkısı olan sektörlere öncelik verilmesi, ailelerin çocuklarını evde bırakamayıp işe dönememeleri ihtimaline karşılık bakım evleri ve okulların da ilk açılan kurumlardan olması gerektiği belirtildi.

Sağlık ürünleri üreten şirketlerin de hızla açılması gerektiği belirtilirken otel ve restoranların işlemeye başlamasının 'dikkatle ve kontrollü' bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Diskolar ve gece kulüplerinin ise bu dönem için kapalı kalmaya devam etmesi önerildi.

Uzmanlar, kısıtlamaların Almanya genelinde bölgesel olarak da kaldırılabileceğini belirtti. Enfekte olan kişi sayısının daha az olduğu bölgelerin daha hızlı normal hayata geçmesi önerildi.

"Maske gibi önlemler kurallaştırılabilir"

Raporda bütün "geçiş süreci" boyunca Koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması, hijyen önlemlerinin arttırılması ve bireysel koruma ekipmanlarının kullanılmasına ilişkin yeni kurallar koyulması gerektiği vurgulandı.