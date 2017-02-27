Almanya’da karnaval temaları

Bu yıl karnaval geçitlerinde Erdoğan çim biçme makinesiyle demokrasiyi biçerken gösterilirken, Schulz neşeli bir kelebek, Merkel ise ters dönmüş bir uğur böceği olarak gösterildi. Trump da karnavalcılardan nasibini aldı.

Erdoğan demokrasiyi biçiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karnavalın popüler konularından. Mainz’deki geçit töreninde, Erdoğan, bir çim biçme makinesi üzerinde basın özgürlüğü ve demokrasiyi biçiyor.

Trump Çin dükkânında

Mainz’deki karnavalcılar bir Çin dükkânında Trump’ı fil olarak betimlemiş.

Merkel Schulz’a karşı

Almanya’daki genel seçimlere daha 7 ay var. Köln’deki karnaval geçidinde SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz neşeli bir kelebek, Angela Merkel ise felç geçirmiş ve ters dönmüş bir uğur böceği olarak gösteriliyor.

Brexitçiler

İngiltere Başbakanı Theresa May, Manş Kanalı üzerinde şişme botu Brexit’i kullanıyor.

Önce güvenlik

Bu yıl karnavalda güvenlik en önemli konu. Polis memurları üniformaları içinde. Yüzlerine kırmızı bir boya sürmeleri bile yasak ancak “Bützchen” yani bir öpücük yasak değil.

Kaynak:DW