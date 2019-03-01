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Almanya'da koalisyon hükümetinde savunma bütçesi gerilimi

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Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in hazırladığı savunma bütçesi tasarısı, koalisyon hükümetinin sosyal demokrat Maliye Bakanı'ndan onay almayacağı iddiaları üzerine Berlin'i karıştırdı.
Almanya'da koalisyon hükümetinde savunma bütçesi gerilimi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in hazırladığı savunma bütçe tasarısına koalisyon hükümetinin sosyal demokrat Maliye Bakanı'ndan onay verilmeyeceği haberi Berlin'i karıştırdı.

Spiegel Online'dan Konstantin von Hammerstein'ın haberine göre, Savunma Bakanı ile Maliye Bakanı arasındaki gerilim bütçe tartışmalarına damgasını vurdu.

KOALİSYON ORTAKLARI ARASINDA GERİLİM: HERKESİN BİLDİĞİ SIR

Haberde ''Berlin'in herkes tarafından bilinen sırrı'' olduğu belirtilen iki koalisyon ortağı arasındaki gerilimin, su üstüne çıkması dikkat çekiliyor.

Geçen yıl Almanya Maliye Bakanı SPD'li Olaf Scholz'un hazırladığı bütçe protokoluna muhalefet eden Savunma Bakanı Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Von der Leyen, koalisyon ortakları arasında gerilime yol açmıştı. Konstantin von Hammerstein'ın yorumuna göre, şimdi ''öç alma sırası Scholz'da''.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in hazırladığı savunma bütçe tasarısı kabine gündemine gelirken, taraflar arasında sürtüşmenin olması, daha büyük sorunlara yol açabilir kaygısını dile getiriliyor. Savunma Bakanı'nın bütçe tasarısında, 2023 yılına dek 4 yıl içerisinde 28 milyar avro artış öngörülüyor.

Bu hesaba göre 2023 yılında Federal Ordu'ya ayrılacak bütçe yüzde 1,23'den yüzde 1,5'e yükseltilerek 55 milyar avroya ulaşması planlanıyor.

'VON DER LEYEN İÇİN BÜYÜK BİR SİYASİ YENİLGİ OLABİLİR'

Savunma Bakanı von der Leyen, NATO'nun öngördüğü ''savunmaya ayrılan payın GSYH'nin yüzde 2'si olmalı'' talebine yaklaşmayı hedefliyor.  Maliye Bakanı Scholz ise dört yıl içerisinde Federal Ordu'ya ayrılması gereken bütçenin 3 milyar avroda kalmasında ısrar ederek, 25 milyar avro sınırında tutulmasını savunuyor.

Von der Leyen'in tasarısının kabul edilmemesi durumunda, Norveç ile yapılması öngörülen denizaltı projesinin iptali gündeme gelirken, çok amaçlı savaş gemileri projesi ile askeri nakil helikopteri projeleri için de gerekli bütçe ayırılamamış oluyor.

Berlin'deki siyasi nabzı tutan gözlemcilere göre, von der Leyen'in tasarısı onaylanmaz ise, bu,  ''kendi siyasi kariyerinde büyük bir siyasi yenilgiye'' dönüşürken;  koalisyon hükümetinin kaderi hakkında da oylamaya dönüşebilir.

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