  • BIST 1.406,390
  • Altın 500,31
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor

» »
Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde partiler arasında ön görüşmeler bu hafta sonu yapılacak.
Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde partiler arasında ön görüşmeler bu hafta sonu yapılacak.

Oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimden en güçlü parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra yüzde 24,1 oy oranı ile hezimete uğrayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ön görüşmelere hazırlanıyor.

Buna göre, SPD Pazar günü FDP ve Yeşiller ile ayrı birer görüşme yapacak. Hristiyan Birlik de Pazar günü FDP, gelecek hafta Salı günü de Yeşiller ile bir araya gelecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Paul Ziemiak, "Gelecek koalisyonu oluşturmak için bir imkân bulunup bulunmadığına dair görüşmelerin anlamlı olacağına inanıyoruz" dedi. Ziemiak, iklim koruma, devletin finansmanı ve dijitalleşme gibi konularda "sürdürülebilir bir koalisyon" ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade etti.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet, partisinin aldığı tarihi yenilgiye rağmen Hristiyan Birlik partilerinin liderliğinde bir koalisyon kurulmasının ihtimal dışı olmadığını açıklamıştı. Seçimlerdeki hezimetin ardından ön görüşmelere parti içinde de sıcak bakmayanların olduğuna işaret eden CDU Genel Sekreteri Ziemiak, ön görüşme kararının parti yönetiminde oy birliği ile alınmadığını belirterek, "Evet, farklı sesler de vardı" dedi.

Yeşiller ve FDP görüşmelere devam edecek

Yeşiller ve FDP'nin Sosyal Demokratların yanı sıra Hristiyan Birlik ile de koalisyon hükümeti kurması teorik olarak mümkün görünüyor. Yeşiller SPD ile koalisyonu tercih ederken, liberal çizgideki FDP Hristiyan Birlik partileri ile aynı hükümette yer almayı istiyor. Bunun yanı sıra iki parti arasında iklim ve vergi politikalarında derin görüş ayrılıkları bulunuyor.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck

Bu nedenle de Yeşiller ve FDP liderleri diğer partilerle bir araya gelmeden önce başladıkları ön görüşmeleri Cuma günü sürdürmeyi planlıyor. FDP'den yapılan açıklamaya göre, Cuma günü yapılacak görüşmede "öncelikle içeriğe dair soruların derinleştirilmesi" öngörülüyor. Her iki parti de maliye bakanlığına talip olduğu için, içeriğin yanı sıra bakanlıkların paylaşımı konusunda da tartışma yaşanabileceği belirtiliyor.

Birlik partilerine eleştiri

Birlik partilerinin seçimlerde ön görüşmeler yapmaya hazırlanması Yeşiller tarafından şüpheyle karşılandı. Yeşiller meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt Funke medya grubuna yaptığı açıklamada "CDU'nun içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurunca, CDU ve CSU ile nasıl koalisyon kurulacağını anlamıyorum" dedi.

Buna karşılık FDP Genel Başkan Yardımcısı Stephan Thomae, Birlik partilerinin henüz koalisyon görüşmelerinin "dışında" olmadığını ifade etti. RBB'ye bağlı bir radyoya konuşan Thomae, partisinin hâlâ Hristiyan Birlik, Yeşiller ve FDP koalisyonun mümkün olduğuna inandığını kaydetti.

SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans da Augsburger Allgemeine gazetesine Hristiyan Birlik partilerinin ısrarını eleştirerek, Armin Laschet'in hâlâ "biraz olsun güç kazanabilmek" için mücadele etmek yerine seçmenin tercihini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü30 Eylül 2021 Perşembe 20:33
  • Hollanda'da COVID-19: 2022 sonuna kadar maliyeti 82,1 milyar euro olacak30 Eylül 2021 Perşembe 20:18
  • Ukrayna, Rusya'nın elindeki vatandaşları için Erdoğan'dan yardım istedi30 Eylül 2021 Perşembe 19:22
  • Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile silahlanma yarışında değiliz30 Eylül 2021 Perşembe 19:01
  • Lavlar 500 metrelik kaya oluşturdu30 Eylül 2021 Perşembe 17:30
  • ‘Merkel ayıları’ kapış kapış gidiyor30 Eylül 2021 Perşembe 16:12
  • Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye seçim kampanyasını yasa dışı finansmandan 1 yıl hapis cezası30 Eylül 2021 Perşembe 15:14
  • Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu30 Eylül 2021 Perşembe 15:11
  • Alman meclisinde göçmen kökenlilerin oranı arttı30 Eylül 2021 Perşembe 14:29
  • Macron komplo teorilerine savaş açtı30 Eylül 2021 Perşembe 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti