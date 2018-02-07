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Almanya'da koalisyon kuruldu

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Almanya'da koalisyon kuruldu
Almanya'da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı ifade edildi

Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demoktratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti kurulması konusunda prensipte anlaştılar.

Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Partisi'nin dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldığını yazdı. Bild, Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi'nden Horst Seehofer'in içişleri bakanlığı görevini aldığını iddia etti. Bild gazetesi, Merkel'in başında olduğu CDU'nun içişleri, savunma ve ekonomi bakanlıklarını aldığını yazdı. Dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıkları ise Sosyal Demokratların oldu.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar da Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında haftalardır süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

aşbakan Angela Merkel'in partisinde görev yapan Türk siyasetçi Serap Güler, koalisyon müzakereleri sonucunda hükümetin kurulduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Alman basını da koalisyon görüşmelerinde tarafların anlaştığnı aktarıyor.

Almanya'da 25 Eylül'de yapılan seçimleri Hristiyan Demokrat ittifak CDU/CSU kazanmış; ancak tek başına iktidar olamamıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, tarihinin en ağır hezimetlerinden biriyle sandıktan ayrılmıştı.

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