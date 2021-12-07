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Almanya'da koalisyon protokolü imzalandı

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin yeni koalisyon hükümetini kurmak için üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı.
Almanya'da koalisyon protokolü imzalandı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin yeni koalisyon hükümetini kurmak için üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı.

Koalisyon hükümetinde Başbakanlığı üstlenecek Olaf Scholz ile hükümette yer alacak partilerin temsilcileri, başkent Berlin’de 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden 2,5 ay sonra üzerinde anlaşılan 177 sayfalık koalisyon protokolüne imza attı.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, son haftalarda elde edilen sonuçların ülkede ilerleme sağlanacağını mümkün kıldığını belirterek "Bu yeni hükümetle yola çıktığımız bir sabah olmalı." dedi.

Müstakbel Başbakan Scholz, yeni koalisyonun öncelikle tüm gücünü koronavirüs kriziyle mücadeleye harcayacağını söyledi.

Yeni hükümette Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı olarak görev alacak Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, buradaki amacın ülkedeki insanlar için bir hükümetin kurulması olduğunu ifade etti.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de ortak hedefin daha fazla ilerlemeye cesaret etmek olduğunu vurgulayarak "Şimdi eylem zamanı." dedi.

Yeni hükümetin göreve başlaması bekleniyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD), FDP ve Yeşiller daha önce yetkili kurullarda koalisyon protokolüne onay vermiş ve hükümette yer alacak partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonun kurulmasının yolunu açılmıştı.

Olaf Scholz'un yarın Federal Mecliste Başbakan seçilmesinin ardından yeni hükümetin göreve başlaması bekleniyor.

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