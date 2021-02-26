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Almanya'da Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek

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Almanya'da Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
Almanya'da Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi. 

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek, Başbakan Angela Merkel’in de katılacağı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın ‘Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı’ verilecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech’in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.

Açıklamada, Türeci ve Şahin’in Covid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Covid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar" ifadeleri kullanıldı.

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