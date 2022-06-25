Almanya'da koronavirüs hızlı testleri temmuzdan sonra 3 Euro alacak

Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan Koronavirüs antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 Euro olacağını belirtti.

Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini bildiren Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli Koronavirüs dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.