Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına protesto

Demokratik Direniş adlı grubun çağrısıyla Volksbuehne Tiyatrosu'nun önünde buluşan onlarca kişi, 'hijyen nöbeti' başlığıyla kısıtlamalara karşı gösteri yapmak istedi.
Polis, gösteriye müdahale edip, 1,5 metre sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı göstericileri göz altına aldı.
Almanya Anayasa Mahkemesi, 16 Nisan'da kısıtlamalar sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla siyasi gösteriler düzenlenebileceğine hükmetmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.