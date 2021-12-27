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Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı

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Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı
Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı

Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 908 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a ulaştı.

Son 24 saatte COVID-19'dan 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 110 bin 433'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 222,7 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 738 bin 400 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyasında 61,4 milyon kişiye 1'inci doz, 58,9 milyon kişiye de 2'nci doz COVID-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 30 milyona yükseldi.

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