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Almanya'da koronavirüs: Vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede

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Almanya’da koronavirüs vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 23 bin 212 vaka görüldü.
Almanya'da koronavirüs: Vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 23 bin 212 vaka görüldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 23 bin 212 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam sayının 4 milyon 506 bin 405'e yükseldiği açıklandı.

Son 24 saatte 114 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 95 bin 359'a çıktı.

Vaka sayısının daha da artacağı öngörülüyor

RKI, havaların soğumaya başlamasıyla kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve hala çok sayıda kişinin aşılanmamış olması nedeniyle vaka sayısının gelecek haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 118 olarak belirlendi.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 55 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 66,4'e çıktı.

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