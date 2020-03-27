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Almanya’da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 2 Şehir Karantinaya Alındı

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Almanya’da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 2 Şehir Karantinaya Alındı
Almanya’da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 2 Şehir Karantinaya Alındı

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Wittenberg Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi.

İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı.

Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin neden olduğu aktarıldı.

BAZI EYALETLER, İTALYA VE FRANSA'DAN KOVİD-19 HASTASI ALACAK

Almanya’daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken; Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya'dan 8 hastayı kabul etmişti.

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