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Almanya'da Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Laboratuvarlar Kapasite Sınırına Yaklaştı

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Almanya'da yaygın Kovid-19 vakaları nedeniyle, PCR testi yapan laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığı bildirildi.
Almanya'da Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Laboratuvarlar Kapasite Sınırına Yaklaştı

Tıbbi Laboratuvarlar Derneği Başkanı Michael Müller, Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, laboratuvarlardaki yükün fazla olduğunu belirterek sınırlı test kapasitesine karşın artan test aktivesi sonucu laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığını söyledi.

Robert Koch Ensitüsünün (RKI) son verilerine göre Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatlik vaka sayısı 81 bin 417, ölü sayısı ise 316 oldu. Böylece ülkede bugüne kadar virüse bağlı can kaybı 115 bin 51 kişiye ulaştı.

 

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