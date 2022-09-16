Almanya’da kredi faizleri yükseldi, emlak piyasası çöktü!

Almanya’da konut kredileri son dört ayda 4 kat arttı ve yıllık yüzde 1’lerden, yüzde 4’e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası, yüzde 20 ön ödemesiz kredi verilmesini engelledi. Bu rakamlarla kredi çekip ev alan olmadığı için konut fiyatları da hızla düşüyor.

Almanya’da enflasyondaki yükselişe rağmen, emlak piyasasında düşüş başladı. Bazılarının beklediği gibi bir çöküş yaşanmasa da, konut satışları yavaşladı, fiyatlar da inmeye başladı.

Piyasaya bol para verilmeye başlandığı dönemde, konut ya da büyük emlak kredi faizleri yüzde 0.7 ile yüzde 1.5 arasındaydı. Ancak, başta ekonomik krizler, ardından da Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri artırması sonucu, yıllık faizler şu anda yüzde 3 ile 4 arasına geldi.

En ucuz kredi şu anda efektif olarak yüzde 3'ü aşıyor. Kredi faizlerinde son 4-5 ayda ortalama dört kat faiz artışı oldu. Bu da konut satışlarını olumsuz etkilemeye başladı.

ANA PARA ÖDEMESİ ŞARTI

1 milyon Euro'luk emlak alan bir kişi, yılda şu anda yüzde 4 faiz ile 40 bin Euro ödemek zorunda. Buna bir de en az yüzde 2 katılım payı (ana para geri ödemesi) eklenince, yıllık ödeme 60 bin Euro'ya çıkıyor.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki bankalar, Avrupa Merkez Bankası'nın talimatları gereği müşterilerden ortalama yüzde 20 peşin talep ediyorlar. Bu da, konut satışlarının ve daire satışlarının durmasına neden oldu.

DAİRELER ELDE KALIYOR

Türkiye'den Almanya'ya konut yapıp satmak için gelen Türk firmalar da, bu şartlar altında zorlanmaya başlandı. İnşaat maliyetleri de katlandı ve bir dairenin metrekare birim masrafı 3000 Euro'ya yaklaştı. Birçok Türk inşaat firması, bitirdiği evleri artık satamıyor. Satsa da, maliyetini karşılayamıyor.

Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Berlin gibi yerlerde satılamayan çok sayıda konut bulunuyor. Bir çok inşaat şirketinin iflas riski altında olduğu yorumları yapılıyor.

FİYATLAR YÜZDE 30 İNEBİLİR

Kredi faizleri yükseldiği için, dairesini iyi fiyattan satamayanlar da şimdiden yüzde 15 oranında fiyat kırdı. Wirtschaftswoche Dergisi, konut fiyatlarındaki düşüşün yüzde 30'u bulmasının ve 2025 yılına kadar da büyük artışlar yaşanmayacağının beklendiğini yazdı.

Son 3-4 yıl içinde lüks konut alanlar ise, kredilerin yenileneceği 5 yıl ya da 10 yılın sonunda büyük sıkıntı yaşayacağa benziyor. Ortalama dört kat daha yüksek faizle kredi yenilemek zorunda kalacakların, lüks konutları ödeyemeyeceği belirtiliyor.