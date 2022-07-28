Almanya’da kuraklık etkisini gösteriyor

Almanya’yı günlerdir etkisi altına alan aşırı sıcaklar, kuraklık endişesi yaşatıyor.
Batı Avrupa’nın en önemli nehirlerinden olan ve ülkenin çok sayıda yerleşim biriminden de geçen Ren Nehrinin su seviyesi aşırı sıcaklar nedeniyle düştü.
Bonn kentindeki su seviyesinin 130 cm’ye gerilediğinden, ülkenin önemli ulaşım yollarından olan nehir taşımacılığı da sekteye uğradı.
Nehir kıyılarındaki su çekilmeleri de gözle görülür bir hal aldı.
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