 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 112.272
  • Altın 158,841
  • Dolar 3,8764
  • Euro 4,4877
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Almanya'da Kürt gösterici için tutuklama kararı

» »
Almanya'da Kürt gösterici için tutuklama kararı
Almanya'da hafta sonunda Düsseldorf'ta yasak PKK sembollerinin açılması nedeniyle durdurulan gösteriye katılan bir kişi için tutuklama kararı çıkarıldı.

Hafta sonunda Düsseldorf'ta düzenlenen bir gösteride yasak olan Abdullah Öcalan posterleri ve PKK amblemleri açılmış ve Alman polisi bunun üzerine 6 bin kişinin katıldığı gösteriyi durdurmuştu. Bu gösteride polise taş atan bir kişi için tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılıktan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu göstericinin "ağır yaralama" ve "görevli memura mukavemet etmekle" suçlandığı belirtildi. Düsseldorf polisi de gösteri sırasında sapanla taş ve bozuk para atan kişinin, video kayıtları ile tespit edildiğini aktardı. Söz konusu göstericinin Bavyera eyaletinde bulunan bir mülteci kabul merkezinde kayıtlı olduğu belirtildi.

Cumartesi günü yapılan yürüyüşü polisin durdurması nedeniyle meydana gelen şiddet olaylarında bazıları ağır olmak üzere 12'si polis 15'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis üç göstericinin hafif şekilde yaralandığını ve 9 göstericinin de geçici olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öcalan posteri tartışması

Eylül ayında Köln’de düzenlenen "Kürt Kültür Festivali"nde PKK sembollerinin kullanılması ve Öcalan posterlerinin açılması tartışmalara yol açmış, bunun üzerine Alman Büyükelçi Martin Erdmann Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denilmişti.

Köln kentinin Emniyet Müdürlüğü ise İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yasaklı semboller kataloğuna göre Öcalan'ın sadece sarı bez üzerindeki resminin yasak olduğunu belirterek gösteride ağırlıklı olarak Öcalan'ın elini çenesine dayadığı pozun yer aldığı posterlerin taşındığını, bunun da yasak kapsamına girmediğini belirtmişti.

Alman İçişleri Bakanlığı PKK yasağının kapsamının genişletilebileceğinin sinyalini vermiş ve bu kapsamda Mart ayında yasaklı sembolleri içeren kataloğu emniyet birimlerine göndermişti. Katalogda çizili sembollerin genel bir derleme olduğuna, birebir katalogdakilerle aynı olmasa da, benzer sembollerin de yasak kapsamına girdiğine dikkat çekilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Önemli bir bakan İsrail tatilinde 48 saat ortadan kaybolursa..."03 Kasım 2017 Cuma 15:06
  • İspanya'dan Katalonya'ya: Yeteri kadar sabır gösterdik03 Kasım 2017 Cuma 14:00
  • İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı03 Kasım 2017 Cuma 13:51
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti02 Kasım 2017 Perşembe 16:18
  • Wilders'in "İslami safari"sine izin yok02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
  • Puigdemont: Belçika'dan sığınma talep etmiyorum31 Ekim 2017 Salı 14:58
  • Papa heykelinin haçı, 'laikliğe zarar verdiği' için kaldırılıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 15:46
  • Tutuklanma riski altındaki Katalan lider Puigdemont, Brüksel'de30 Ekim 2017 Pazartesi 15:44
  • Katalonya krizi Belçika'yı karıştırdı30 Ekim 2017 Pazartesi 13:39
  • İspanya, Katalonya kurumlarına kayyum atamaya hazırlanıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti