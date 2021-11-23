Almanya'da nitelikli iş gücü açığı pandemide arttı

Almanya'da nitelikli işçi açığının salgın döneminde arttığı açıklandı. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine göre şirketler, salgın öncesine göre daha fazla nitelikli çalışan bulma sıkıntısı yaşıyor.

Almanya'da nitelikli işçi açığının salgın döneminde arttığı açıklandı. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine göre şirketler, salgın öncesine göre daha fazla nitelikli çalışan bulma sıkıntısı yaşıyor.

Almanya'da 23 bin şirketin katılımıyla yapılan “nitelikli işçi” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Katılanların yarısından fazlası, boş olan işçi pozisyonlarını dolduramadıklarını beyan etti.

Araştırmaya göre nitelikli işçi açığı koronavirüs salgını döneminde daha da arttı.

Salgın öncesinde şirketlerin yalnızca yüzde 47'si nitelikli yeni çalışan istihdam etmekte güçlük çekiyordu. Bu oran koronavirüs salgını döneminde beklenenden hızlı arttı ve yüzde 51'e yükseldi.

Araştırmaya göre gelecek yıllarda şirketlerin kalifiye işçi sıkıntısıyla mücadele etmesi de giderek zorlaşacak.

En büyük sıkıntı inşaat sektöründe

Ülkede en büyük "nitelikli işçi darboğazı" inşaat sektöründe. Yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar euro kayba uğradığını tahmin ediyor.

Federal Çalışma Dairesi, kalifiye eleman açığının 400 bin olduğunu açıklamış ve salgın sürecinde Almanya'ya, AB ülkelerinden gelen nitelikli eleman sayısının yüzde 25 azaldığına dikkati çekmişti.