Almanya'da odun hırsızlığı artıyor: Ağaçlara GPS takılıyor

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'nin haberine göre, enerji fiyatlarının artmasıyla beraber Almanya'da ormanlardan odun çalanların sayısında bu sene gözle görülür bir artış meydana geldi. Berlin'deki Alman Orman Sahipleri Derneği AGDW, odun hırsızlığı nedeniyle yaşanan maddi kaybın milyonlar ile ölçüldüğüne dikkat çekti.

Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch, WDR'ye açıklamasında, odun hırsızlarının küçük bir römork ile geldiklerini belirterek, "Bir elektrikli testere ile geliyor, ağaç gövdesini parçalarına ayırıp yükleyip gidiyorlar" dedi. Bu tür eylemlerin 20 dakika kadar sürdüğünü belirten Koch, hırsızlık vakalarının bu sene daha fazla görüldüğünün altını çizdi.

'YAPILAN AÇIKÇA HIRSIZLIK'

Münster Orman Müdürlüğü'nün odun hırsızlığı konusunda aldığı ihbarların sayısında da artış yaşandı Çok sayıda insanın bunun yasa dışı bir eylem olmadığını varsaydığını belirten yetkililer, odun ve kütüklerin ormanların sahiplerine ait olduğuna ve ormanlardan izinsiz odun alanların suç işlediğine dikkat çekti. Münster'deki ormanların yüzde 85'inin özel mülkiyet olduğunu ifade eden Koch, "Bunlar insanların odunların kendine ait olduğunu düşünebileceği kamu ormanları değil, dolayısıyla yapılan açıkça hırsızlık" dedi.

YETKİLİLER, AĞAÇ HAREKET ETTİRİLDİĞİNDE HABERDAR OLUYOR

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti ormancılık yetkilileri de, odun hırsızlığını profesyonel şekilde yapanların da bulunduğunu ve bu kişiler hakkında dava açıldığını aktardı. Bu nedenle eyaletteki ormanlarda odun hırsızlığını engellemek için bazı ağaçlara GPS takılması yöntemine başvuruluyor. Bu yöntem sayesinde, ağaç gövdesi hareket ettirildiğinde yetkililer alarmla durumdan haberdar oluyor ve hırsızların yönünü tespit edebiliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri de insanların kendi ısınma ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanda yerde bulduğu odun ve kütükleri toplayıp götürmesine sıklıkla rastlandığını belirtiyor. İnsanların bu şekilde sadece suç işlemekle kalmayıp ormana da zarar verdiğini belirten Ormancılık Dairesinden Nicole Fiedler, "Yerde duran odun ve ağaç parçaları ekosistemin korunması için çok önemli. Bu 'ölü' odunlar birçok küçük canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca karbondioksit ve nem depoluyor" diyor. Bu tür ağaç parçalarının doğal süreç içinde parçalanması sayesinde önemli mikro besinlerin toprağa geri döndüğünü ifade eden Fiedler, bu besinlerin bitkilerin beslenmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl bir metreküp odunun fiyatı 60-70 euro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 euroya kadar yükselmiş durumda. (DW Türkçe)