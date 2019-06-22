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Almanya'da öğrenciler çevre için eylemde

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Almanya'nın Aachen kentinde en geniş katılımlı Gelecek için Cumalar gösterisi düzenlendi. Onbinlerce genç iklim değişikliğine acil müdahalede bulunulmasını talep etti.
Almanya'da öğrenciler çevre için eylemde

Almanya'da onbinlerce genç iklim değişikliğine acil müdahale talebiyle düzenlenen gösteriye katıldı. Almanya'nın Aachen şehrinde Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) adlı girişimin organize ettiği gösteriye, polisin verilerine göre en az 20 bin kişinin katıldığı belirtildi. Eylemin organizatörleri ise katılımın 40 bin seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.

Kömürden vazgeçilmesini ve Paris İklim Anlaşması'na uyulmasını talep eden eylemciler "Sizin açgözlülüğünüz bizim geleceğimize mal oluyor", "İklim adaleti: hemen şimdi" ve "Eğer Dünya bir banka olsaydı, onu şimdiye kadar çoktan kurtarmış olurdunuz" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Almanya'nın Freiburg şehrinden eyleme katılmak için gelen 17 yaşındaki Malika Scheller "Şu anda harekete geçmeliyiz: Aslında geç bile kaldık" dedi.

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Almanya'da şimdiye kadar gerçekleşen en kalabalık Gelecek için Cumalar protestosuna Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere dahil 15 ülkeden katılım oldu. İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in "İklim için okul grevi" sloganıyla başlattığı protesto gösterileri kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Thunberg, Ağustos 2018'den beri her Cuma okula gitmek yerine İsveç parlamentosunun önünde eylem yaparak, hükümeti iklimlerin korunması konusunda daha etkin bir tutum izlemesini talep ediyor.

Maden ocağına karşı eylem

Aachen'a 40 km mesafede bulunan Garzweiler maden ocağında da Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Eyleme 4 bin kişilik bir katılım olacağı öngörülüyor. Eylemciler 2038'e kadar açık kalması planlanan madenin derhal kapatılmasını talep ediyor.

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