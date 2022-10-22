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Almanya’da on binlerce kişiden enerji ve enflasyon protestosu

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Almanya’nın altı şehrinde on binlerce vatandaş, artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetleri ile başa çıkmak ve fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde kurtulmak adına hükümet fonlarının daha adil bir şekilde dağıtılmasını talep etmek için eylem yaptı.
Almanya’da on binlerce kişiden enerji ve enflasyon protestosu
Fotoğraf: Christian Mang (Reuters)

Protestocular Berlin, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden ve Frankfurt’da, enflasyonun düşürülmesi, nükleer enerjinin kapatılması, yoksullar için daha fazla enerji desteği isteklerini dile getiren pankartlar taşıyarak yürüdüler.

Organizatörlerden Greenpeace’e göre eylemlere Almanya genelinde yaklaşık 24 bin kişi katıldı. Polis, Berlin’de yaklaşık 1800 protestocunun toplandığını söyledi.

Almanya’nın ikinci büyük sendikası ver.di’nin başkan yardımcısı Andrea Kocsis, “Vatandaşlar için acilen mali yardıma ihtiyacımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hükümet çok şey yapıyor ama sulama kabıyla para dağıtıyor. Düşük gelirlilerin zenginlerden daha fazla desteğe ihtiyacı var” dedi.

Fotoğraf: Christian Mang (Reuters)

Almanya parlamentosu Cuma günü hükümetin şirketleri ve haneleri yükselen enerji fiyatlarının etkisinden korumayı amaçlayan 200 milyar avroluk (3,66 trilyon TL) enerji kurtarma paketini onayladı.

Paket, haneler, küçük ve orta ölçekli işletmelere bir aylık gaz faturasını karşılamak için tek seferlik bir ödeme ve Mart ayından itibaren fiyatları sınırlamak için bir plan içeriyor.

Eylül ayında Almanya’da enflasyon, yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle yüzde 10,9 ile çeyrek asırdan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

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