Almanya'da otobanda benzininizin bitmesi yasak
ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Eureka'da bıyıklı erkeklerin kadınları öpmesi yasak
Bu kadar tuhaf bir yasak neden getirilmiş merak ettik doğrusu. Kim bilir, bu yasanın çıkarılmasını ne gibi bir olay tetikledi? Size böyle bir yasak neden getirilmiş olabilir?
Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinden yola çıkarak, vatandaşlar seyahat ettikleri yerlerde de güvenli bir şekilde gezebilsin diye dünya üzerindeki çeşitli ülkelerden oldukça sıra dışı yasakları derlemiş.
08 Ekim 2020 Perşembe 20:39
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