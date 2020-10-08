ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Eureka'da bıyıklı erkeklerin kadınları öpmesi yasak

Bu kadar tuhaf bir yasak neden getirilmiş merak ettik doğrusu. Kim bilir, bu yasanın çıkarılmasını ne gibi bir olay tetikledi? Size böyle bir yasak neden getirilmiş olabilir?