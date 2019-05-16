  • BIST 87.562
  • Altın 249,729
  • Dolar 6,0091
  • Euro 6,7285
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Almanya'da peş peşe bulunan 5 ceset, Ortaçağ tipi bir tarikatı işaret ediyor

» »
Almanya'da bir otel odasında cansız halde bulunan üç kişinin ölümlerinin arkasında, Ortaçağ adetlerini uygulayan tarikat benzeri oluşum bulunduğu düşünülüyor.
Almanya'da peş peşe bulunan 5 ceset, Ortaçağ tipi bir tarikatı işaret ediyor

Olay, Torsten W. isimli bir adam ile iki kadının daha Bavyera'da bir otel odasında ölü bulunması ile ortaya çıktı.

Tarikatın lideri olduğu değerlendirilen 53 yaşındaki Torsten W. ile 33 yaşındaki Kerstin E. isimli kadın, arbalet oklarıyla öldürülmüşlerdi ve odadaki yatakta el ele yatıyorlardı.

Aynı odadaki bir diğer cansız beden ise Farina C. isimli kadına aitti. O da boynundan okla vurulmuştu.

Odada Torsten W. ve Kerstin E.'ye ait vasiyetler de bulundu.

Alman polisinin değerlendirmesine göre, Farina C. isimli kadın, istekleri doğrultusunda yataktaki çifti öldürdükten sonra intihar etti.

Polis, bu ölümleri, Almanya'nın Wittingen kentindeki iki ölümle daha ilişkilendiriliyor.

Alman polisi, Pazartesi günü Farina C. isimli kadının yaşadığı evde, 35 ve 19 yaşlarında iki kadının cansız bedenlerini bulmuştu.

Bavyera

Kadınları "efendileri gibi" yönetiyor

Olayla ilgili Alman medyasında yer alan haberlerde, Torsten W. isimli adamın kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

53 yaşındaki adamın, fiziksel güç ve psikolojik yönlendirme ile kadınları tarikat lideri gibi yönettiği ifade ediliyor.

Alman RTL televizyonunun haberinde, "Polis, grubun, Ortaçağ adetlerine göre hareket eden bir seks çemberinin üyeleri olduğunu, Torsten W.'nin de tarikatın gurusu olduğunu değerlendiriyor" ifadesi yer alıyor.

Bild'in haberinde ise 53 yaşındaki adamın tüm kadınlarla ilişkisi olduğu, onları "efendileri gibi" yönettiği belirtiliyor.

Polis, Wittingen kentindeki ölümlerin sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi edinilmediğini de açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da şüpheli ölümler zinciri14 Mayıs 2019 Salı 09:14
  • Böyle gündemler de var! Kosova’da gündem: Koyunları yiyen ayı öldürülsün mü, öldürülmesin mi…13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:05
  • Almanya’da kadınlar ‘kilise grevi’ başlattı13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:51
  • Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:53
  • Avrupa milletvekilleri 5 yılda 1 milyon 300 bin Euro'ya yakın kazanıyor12 Mayıs 2019 Pazar 14:57
  • İsveç'te 3 imam 'terörü özendirdikleri' iddiasıyla gözaltına alındı12 Mayıs 2019 Pazar 14:40
  • Hollanda: Yüzen uyuşturucu laboratuvarı polis operasyona sırasında bubi tuzağı ile batırıldı12 Mayıs 2019 Pazar 11:48
  • Bozkurt işareti yapan siyasetçi partiden ihraç edildi11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:05
  • Berlin'de bir parkta uyuşturucu satıcılarına 'özel alan' ayrılması tartışma yarattı10 Mayıs 2019 Cuma 10:37
  • Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası09 Mayıs 2019 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti