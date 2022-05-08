  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Almanya’da polis şiddeti protesto edildi

» »
Almanya’da polis şiddeti protesto edildi
Almanya’da polis şiddeti protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda "Polis şiddeti sonucunda ölüm", "Mannheim münferit bir olay değildir" sloganıyla çeşitli sol grupların, polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Mannheim kentinde 2 Mayıs’ta Hırvat kökenli 47 yaşındaki bir kişinin gözaltına alınırken polisler tarafından darbedildikten sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle yapılan gösteride, üzerinde "Siz emniyet değilsiniz", "Dost değilsiniz, yardım eden değilsiniz" ve "Irkçı polis şiddeti mağdurlarının anısına" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Ülke polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı gösterideki konuşmalarda, Mannheim’da yaşanan olayın araştırılıp aydınlatılması ve üstünün örtülmemesi istendi.

Almanya’da son 30 yılda polis şiddeti sonucunda 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği aktarılan konuşmalarda, "Polis yasalarının sertleştirilmesi ve polisin yetkilerinin artırılması, polisin daha iyi korunması, bizim için ise daha az güvenlik anlamına geliyor. Polis bu toplumun sosyal sorunlarını çözemez. Bu polis güven vermiyor." ifadeleri kullanıldı.

Konuşmalarda, geçmişteki polis şiddeti olayları hatırlatılarak, bu olaylarda ölenlerin unutulmaması ve faillerin cezalandırılması istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Partnerinin spermini çalan kadına 6 ay hapis cezası06 Mayıs 2022 Cuma 22:04
  • Papa, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı06 Mayıs 2022 Cuma 21:39
  • Madrid’de patlama! Çok sayıda yaralı var06 Mayıs 2022 Cuma 21:05
  • Kahve çuvallarından yarım ton uyuşturucu çıktı06 Mayıs 2022 Cuma 19:38
  • İsveç'in NATO üyeliği için ABD'den güvenlik garantisi05 Mayıs 2022 Perşembe 19:59
  • Avrupa Birliği, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yaptırım planlıyor05 Mayıs 2022 Perşembe 10:28
  • Fransa’da Cumhurbaşkanı’na şok: Genç vekilin iç çamaşırı harcaması başını yaktı04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:58
  • Ukrayna savaşı: AB, yıl sonuna kadar Rus petrolüyle bağını kesme planını açıkladı04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:25
  • Almanya’dan Finlandiya ve İsveç’e destek04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:22
  • Özdemir Almanya'da en beğenilen siyasetçiler arasında03 Mayıs 2022 Salı 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti