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Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü

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ABD'de Mayıs 2020'de bir polis memurunun boynuna basarak öldürdüğü George Floyd vahşetinin bir benzeri Almanya'da yaşandı. Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü

Almanya'da polis şiddeti nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Mannheim kentinde polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada yumrukladığı 47 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenilen kişinin, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Markplatz Meydanı'nda bir kişi, yapılan polis müdahalesi sırasında yere yığıldı ve öldü. Olay savcılığa intikal ettiği için konu ile ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz” denildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise Mannheim şehir merkezi polis karakolundan iki memurun, hasta adamı ruh sağlığı merkezinin yakınında bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, polislerin kontrol altına almak istedikleri kişinin direniş gösterdiği ifade edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, iki polisin 47 yaşındaki adamı zapt etmeye çalıştığı sırada polislerden birinin adamın yüzünü yumrukladığı daha sonra ise elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan adama bir kişinin kalp masajı yaptığı görüldü.

FLOYD VAHŞETİNİ AKILLARA GETİRDİ

Almanya’da yaşanan bu olay ABD’deki vahşeti akıllara getirdi. George Floyd, Mayıs 2020’de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülmüştü.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede insan hakları savunucularını öfkelendiren olay geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

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