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Almanya’da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı

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Almanya’da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı
Almanya’da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı

Köln şehir merkezindeki Roncalli Meydanı’nda bir araya gelen Moskova yanlıları, Rus ve Alman bayrakları taşıdı.

Rusya yanlısı göstericiler, yaptıkları konuşmalarda, Almanya’nın Ukrayna’ya silah yardımına karşı çıktı, ülkede artan enflasyonu eleştirdi.

Ellerinde dövizler ve hazırladıkları afişlerle yürüyüşe geçen göstericiler, sloganlarla Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek verdi.

GRUPLAR KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEDİ

Kurt-Hackenberg Meydanı’nda bir araya gelen “Sağa Karşı Köln” isimli gösterici grup ise karşıt gösteri düzenledi.

Grup, Ukrayna’ya haksız yere saldırdığını belirttikleri Rusya’nın, Ukrayna topraklarından çekilmesini ve savaşın son bulmasını istedi. Polis aldığı önlemler ile iki grubu karşı karşıya getirmedi.

Gösteriler olaysız sona ererken taşkınlık yapan 3 Rusya yandaşı gözaltına alınarak kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı.

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