Almanya’da Sahte Aşı Pasaportu Vahşeti: 5 Ölü

Almanya, bir babanın üç kızı ve eşini vurup intihar etmesi olayıyla çalkalanıyor. 40 yaşındaki David R.'nin bir de mektup bıraktığı ve bu mektupta olayları anlattığı belirlendi.

Brandenburg’un Senzig kasabasında yaşanan şok olayın perde arkasında, corona virüsü aşısı olmayan eşine “sahte aşı pasaportu- kartı” ayarladığını ve bundan dolayı eşinin işini kaybedebileceği, çocuklarının elinden alınacağı endişesi yaşadıkları saptandı.

TABANCA DA BULUNDU

Aile faciasına yol açan babanın, eşine yaptırdığı sahte pasaportuyla ilgili, eşinin işvereninin bilgisi olması üzerine paniğe kapıldığı sanılıyor.

Baba ve annenin, bu yüzden işlerini kaybetmekten korktukları, hatta tutuklanacaklarını düşündüklerini, çocuklarının da ellerinden alınıp “yurda yerleştirileceğini” sandıkları belirlendi.

Geçen hafta ortaya çıkan vahşetle ilgili olay yerinde bir tabanca bulundu. Babanın bu tabanca ile üç cocuğu ve eşini öldürüp canına kaydığı sanılıyor. İntihar mektubunun içeriği açıklanmadı. Ancak olayda, aile dışı bir fail ya da fiil olmadığı belirtiliyor.