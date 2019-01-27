Almanya'da 'sahte' Hitler resimlerine polis operasyonu

Polis tarafından 'sahtecilik' iddiasıyla el konulan resimlerin Berlin'deki Kloss müzayede evinde açık artırmaya çıkarılması bekleniyordu.
İnsanlık tarihindeki en büyük yıkımlardan birine yol açan Hitler'in 20. yüzyıl başında Münih kentinde ressamlık yaptığı döneme ait olduğu öne sürülen üç resimde de dağ, nehir ve ağaçlar göze çarpıyor.
Alman polisi dün düzenlenen operasyonu bir ihbar üzerine gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Berlin polisi soruşturmanın "dolandırıcılık girişimi" ve "belgede sahtecilik" iddiasıyla açıldığını duyurdu.
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