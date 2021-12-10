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Almanya’da Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla pandemiyi görüştü

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Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla koronavirüs salgınındaki durumu değerlendirdi.
Almanya’da Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla pandemiyi görüştü

Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla koronavirüs salgınındaki durumu değerlendirdi.

Federal Meclis'te 8 Aralık'ta Başbakan seçilerek bu görevi Angela Merkel’den devralan Scholz, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi toplantıda salgındaki durumu değerlendirdi.

Toplantının ardından Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Würst, ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile ortak basın toplantısı düzenleyen Scholz, gelecek hafta yeni kurulan kriz masasının ve uzmanlar kurulunun toplanarak COVID-19 salgınında alınan mevcut tedbirlerin yeterli olup olmayacağını değerlendireceğini ifade etti.

Scholz, salgınla mücadelede gerektiğinde başka önlemlerin de süratle alınabileceğini aktardı.

En büyük sınamanın ise aşı kampanyası olduğunu söyleyen Scholz, yıl sonunda kadar 30 milyon aşı yapma hedefini yineledi.

Scholz, aşı kampanyasının uzun süreceğini belirterek, bundan dolayı aşılama için kurulan alt yapının korunacağını kaydetti.

Tedbir karşıtlarına tepki

Berlin Eyalet Başbakanı Müller de COVID-19 önlemlerine karşı çıkanların meşalelerle düzenlediği gösterileri kınayarak, "Evlerin önünde meşalelerle gösteri yapmanın özrü olmaz. Meşaleli yürüyüşler tarihimizin en karanlık dönemlerinden bildiğimiz görüntülerdir." dedi.

Müller, aşı zorunluluğunun haftalardan beri tartışıldığını anımsatarak, aşı zorunluluğunun "şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kararlaştırıldığını ve bunun geleceğini" söyledi.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst, risk grubundaki insanları korumak için sağlık personeline getirilecek aşı zorunluluğunun hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Wüst, genel bir aşı zorunluluğunu da geciktirilmemesini isteyerek, "Virüse karşı en güçlü silahımız aşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan toplantıda internet üzerinden yapılan nefret ve kışkırtmaya karşı mücadele edileceği kararlaştırıldı.

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