Almanya'da seks işçileri genelevlerin kapalı kalmasını protesto etti

Almanya'nın Hamburg kentindeki seks işçileri çalıştıkları 'kırmızı ışık bölgesi'nde (red light district) genelevlerin açılması için protesto eylemi düzenledi.

Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan genelevler nedeniyle çok sayıda seks işçisi kadın finansal zorluklar yaşamış ve bir çoğu sokakta kalmıştı. Sınırların kapalı olması nedeniyle başka ülkelere de gidemeyen kadınlar devletten yardım talebinde bulunmuştu.

Seks işçiliğinin yasal olduğu Almanya'da dükkanların, restoranların ve barların açılmasının ardından bu mesleği yapan kadınlar genelevlerin de açılması için hükümete çağrıda bulunuyor.

Daha büyük risk doğacak

Yapılan gösterilerde göze çarpan bir pankartta 'Dünyanın en eski mesleğini kurtarın' yazıyor. Bazı protestocular teatral maskeler takarken bazıları müzik enstrümanları çalarak bölgeden geçenlerin dikkatini olan bitene çekmeye çalıştı.

Protestoyu düzenleyen Seks İşçileri Birliği'nden yapılan açıklamada genel evlerin kapalı kalmaya devam etmesinin çalışanları sokaklarda yasadışı ve kayıtdışı şekilde çalışmaya ittiğini ve bu durumun denetlenebilir olmadığı için daha büyük risk oluşturduğu belirtildi.

Gerekirse kayıt tutarız

Genel evlerin de diğer sektörler gibi kolaylıkla pandemiye karşı önlemler alabileceğini açıklayan Birlik yetkilileri maske ve dezenfektan kullanımının yanı sıra mekanın sürekli havalandırılması ve ziyaretçilerin kaydının tutulmasını sağlayabileceklerini duyurdu.