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Almanya'da sel: 133 kişi öldü, yüzlerce kişi hala kayıp

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Almanya polisi, 90'ı Köln'ün güneyindeki Ahrweiler semtinde olmak üzere ülke genelinde en az 133 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yüzlerce kişi ise hala kayıp.
Almanya'da sel: 133 kişi öldü, yüzlerce kişi hala kayıp

 

Son 200 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da ölü sayısı artıyor. 

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 133'e yükseldiği bildirildi.

Yüzlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Köln yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın yıkılmasının ardından yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Sel, Belçika ve Hollanda'yı da vurdu. Belçika'da en az 20 kişi öldü.

Binlerce kişi elektriksiz kaldı

Westenergie şirketince yapılan açıklamada iki eyalette yaklaşık 102 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Açıklamada bölgeye elektrik sağlayan 10 trafonun doğrudan selden etkilendiği, yeniden elektrik dağıtılabilmesi için yoğun çaba sarf edildiği aktarıldı.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde ise bir gaz borusunun hasar gördüğü bildirildi.

Energienetze Mittelrhein şirketinin sözcüsü Marcelo Peerenboom, gaz hatlarının onarılmasının aylar süreceğini belirtti.

Merkel selden etkilenen bölgeye gidiyor

Diğer taraftan ABD ziyaretinden dönen Başbakan Angela Merkel, Rheinland-Pfalz eyaletinde kurulan kriz masasının toplantısına katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Başbakan'ın eyalet yöneticilerden duruma ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldığını belirtti.

Merkel'in Rheinland-Pfalz eyaletinde selden etkilenenlere kısa ve uzun vadeli destek sözü verdiğini ifade eden Seibert, Başbakan'ın yakın zamanda bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin eyalet hükümeti ile istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Bu arada selden etkilenen bölgelerde kara ve demir yollarındaki ulaşımda aksamaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Erfstadt yakınlarındaki A1 otoyolunun bir bölümünün sellere dayanmayarak çöktüğü belirtildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu ifade edildi.

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